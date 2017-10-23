Цена смартфона Nokia 2 составит 99 долларов

По одной информации, появление смартфона Nokia 2 в продаже ожидается в ноябре этого года. По другой — HMD Global анонсирует Nokia 9, Nokia 7 и Nokia 2 в начале следующего года на MWC 2018.

Источники сходятся только в одном: Nokia 2 станет самым доступным смартфоном обновленной линейки Nokia, которая выпускается китайской компанией HMD Global.

На сайте американского онлайнового магазина B&H Photo Video появилась страничка смартфона Nokia 2, на которой было указано наличие двух слотов для SIM-карт и модельный номер TA-1035. Там же говорилось, что цена устройства составит 99 долларов.

Nokia 2 должен получить дисплей диагональю 4,7 дюйма разрешением 1280 х 720 пикселей, однокристальную систему Snapdragon 210, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ флэш-памяти, аккумулятор емкостью 4000 мА•ч, а также Android 7.1 Nougat.