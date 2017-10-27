Камера Hasselblad X1D возглавила рейтинг DxOMark, первой получив более 100 баллов

Специалисты DxOMark протестировали первую компактную беззеркальную камеру среднего формата Hasselblad X1D. Она оказалось первой, получившей в рейтинге DxOMark больше 100 баллов.
Оценка Hasselblad X1D — 102 балла. Из каких составляющих она складывается, показано в таблице:
До Hasselblad X1D рекордсменом рейтинга была полнокадровая зеркальная камера Nikon D850, в начале месяца первой заработавшая максимальную на тот момент оценку 100 баллов. Эта камера, обладая меньшим по размеру датчиком, превосходит Hasselblad X1D по глубине цвета (26,4 бита против 26,2), демонстрирует такой же динамический диапазон (14,8 EV), но уступает по светочувствительности при низкой освещенности (2660 ISO против 4489 ISO). Напомним, что Nikon D850 стоит $3300, а Hasselblad X1D — $9000.