SpaceX планирует отправить поселенцев на Марс уже в 2024 году

Глава компании SpaceX Илон Маск (Elon Musk), выступая на 68-м Международном конгрессе астронавтики (International Astronautical Congress), который прошел в Австралии, рассказал о том, как еще планируется использовать ракету BFR.

Напомним, на этой неделе Илон Маск представил огромную ракету BFR, которая сможет доставить вас в любую точку планеты менее чем за час, при этом билеты на нее будут не дороже обычного авиабилета.

Как и говорилось в тексте анонса, BFR планируют использовать также для полетов на Луну и Марс. Уже через семь лет SpaceX планирует высадить на красную планете первых поселенцев. За два года до этого SpaceX намеревается отправить на Марс две грузовые миссии с необходимым оборудованием, а также подтвердить или опровергнуть факт существования воды и потенциальных угроз для людей.

В 2022 году компания должна начать постройку инфраструктуры энергетики и жизнеобеспечения, которые должны быть готовы к прилету первых поселенцев в 2024 году.

Позже в 2024 году прибудут еще два корабля, которые доставят необходимые припасы. Первые земляне на Марсе должны будут подготовить базу к прибытию новых волн поселенцев, которые будут осваивать и изучать свой новый дом.