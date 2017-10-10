Фото дня: рекламный плакат Intel указывает на наличие в новых CPU компании графического ядра AMD Vega

Почти год назад мы писали о том, что в Сети появились слухи, будто бы Intel может перейти на GPU компании AMD для своих процессоров. Тот источник заслуживал доверия, утверждая, что соответствующее соглашение между конкурентами уже подписано, но оно не будет предано огласке.

После этого данная тема всплывала в новостях ещё несколько раз. В одних утверждалось, что GPU AMD будут присутствовать в процессорах Intel в неизменном виде, а другие склонялись к мнению, что Intel просто лицензирует у AMD технологии для создания собственных GPU, как это делала много лет в рамках соглашения с Nvidia.

И вот вчера в Сети появилась достаточно любопытная информация на эту тему. Собственно, вся она сконцентрирована в фотографии ниже.

Как можно видеть, на снимке запечатлён некий плакат Intel, на котором присутствует фраза Vega Inside, что является прямой отсылкой к известной фразе Intel Inside. Ниже можно увидеть, что речь идёт о мобильном сегменте.

К сожалению, рассмотреть что либо ещё не представляется возможным. Именно по этой причине стоит относиться к данной информации с осторожностью, так как снимок может оказаться подделкой.

Если же нет, это означает, во-первых, что анонс соответствующих продуктов уже близко, а во-вторых, что Intel не будет утаивать партнёрство с AMD. Также можно вспомнить, что Vega — к сожалению, не самая энергоэффективная графическая архитектура на рынке, но будем надеяться, что в рамках CPU Intel этот вопрос решат.

Кроме того, есть вероятность, что плакат на самом деле не относится к Intel. К примеру, это может быть реклама какого-то ноутбука, оснащённого CPU Intel и GPU Vega.