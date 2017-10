Все новости за сегодня

В протоколе WPA2 найдена опасная уязвимость: Бельгийские исследователи обнаружили уязвимость, свойственную почти всем современным устройствам, поддерживающим Wi-Fi

Видеокарта GeForce GTX 1070 Ti появилась в базе Ashes of the Singularity: Ashes of the Singularity подтверждает существование GeForce GTX 1070 Ti

Поставки игровых ноутбуков в этом году прогнозируются на уровне 5,5 млн штук: В роли лидера рынка аналитики видят Asus

Netgear выпустила вторую модель «самой продаваемой камеры безопасности в мире»: Netgear Arlo Pro 2 оценивается в 220 долларов

SoC MediaTek Helio P40 будет соперничать с некой однокристальной системой Snapdragon 660 Lite: SoC MediaTek Helio P40 выйдет в следующем году

По мнению представителя IDC, Huawei уже в этом году обойдет Apple на рынке смартфонов: Конечно, помимо объема поставок, есть и другие показатели

Представлен флагманский смартфон Huawei Mate 10: Huawei Mate 10 оснащен камерой Leica и SoC Kirin 970

Huawei Mate 10 подключается к дисплею без док-станции: Речь идет о работе смартфона в десктопном режиме

Смартфон Xiaomi Redmi 5A стоит 77 евро: Смартфон Xiaomi Redmi 5A предложен в розовом, золотистом и темно-серебристом цветах

Компактная камера Canon PowerShot G1 X Mark III оценена производителем в $1300: В камере Canon PowerShot G1 X Mark III используется датчик изображения формата APS-C

Раскрыты характеристики смартфона Oukitel K5000: Oukitel K5000 базируется на SoC MediaTek MT6750

Трекер Samsung Connect Tag позиционируется как первое устройство с поддержкой NB-IoT и Cat M1: В совместимых устройствах указаны только мобильные аппараты, работающие под управлением Android 6.0 и более новых версий ОС

Большой монитор для геймеров MSI Optix AG32C поддерживает кадровую частоту 165 Гц: MSI Optix AG32C предварительно оценен в $560

Появились сведения о твердотельных накопителях Samsung PM981: Накопители Samsung PM981 объемом 512 ГБ и 1 ТБ замечены во Вьетнаме

Опубликовано изображение смартфона Razer: Смартфон Razer оснащен сдвоенной камерой

Водоблок Swiftech Apogee SKF-TR4 предназначен для процессоров AMD Ryzen Threadripper: Водоблок Apogee SKF-TR4 увеличен по сравнению с базовой моделью

Huawei пропустила шестую и седьмую версии оболочки EMUI, чтобы сразу выпустить EMUI 8.0: В разделе About Phone говорится, что смартфон работает под управлением Android 8.0.0 с оболочкой EMUI 8.0.0

Линейки смартфонов Meizu и Blue Charm разделят еще сильнее: Пока что не совсем понятно, является ли открытие нового сайта сигналом к окончательному разделению брендов

Опубликованы европейские цены смартфонов Huawei Mate 10 Pro и Mate 10 Porsche Edition: По слухам, в новой линейке будет четыре модели

Названы частоты компонентов 3D-карты Asus ROG Strix RX Vega 64 : Разгон относительно референсного образца можно назвать символическим

Опубликовано рекламное изображение смартфона Xiaomi Redmi 5A, который держит заряд до 8 дней: в режиме ожидания

T-Mobile и Sprint намерены объявить о слиянии без продажи активов: Такой подход не является необычным

Опубликованы первые фотографии, сделанные на камеру Huawei Mate 10: Чтобы понять, насколько хорошей получилась камера, нужно дождаться хотя бы вердикта DxOMark

Представлен концептуальный самоуправляемый автомобиль Mitsubishi Electric EMIRAI 4: При проектировании EMIRAI 4 внимание разработчиков было сфокусировано на трех направлениях: электрификации, самоуправлении и подключении

Первая партия iPhone X, отправленная из Китая, включает всего 46,5 тыс. смартфонов: Начало продаж iPhone X ожидается 3 ноября

На этой неделе Samsung представит Bixby 2.0, а также объявит о поддержке сторонних устройств : Bixby придется очень постараться, чтобы составить конкуренцию Alexa, Siri, Google Assistant и Cortana

Владельцы смартфонов с Android и iOS получили возможность управлять плеерами Chromecast при помощи Google Assistant: Но один из флагманских смартфонов не поддерживал голосовое управление плеерами Chromecast

Смартфон Huawei Mate 10 Pro протестирован в Geekbench: В Geekbench новая однокристальная система Kirin 970 по производительности примерно соответствует Qualcomm Snapdragon 835