На рынке смартфонов экраны OLED опередят ЖК-дисплеи к 2020 году

Очередными прогнозами касательно распространения экранов OLED поделились, как утверждают источники, аналитики DSCC.

Согласно их расчётам, на рынке смартфонов панели с органическими светодиодами опередят ЖК-дисплеи к 2020 году. К тому моменту многие производители переведут даже недорогие аппараты на экраны OLED, так как стоимость последних существенно снизится. Это будет обусловлено наращиванием производства такой продукции и увеличению числа производителей, способных выпускать панели OLED.

По итогам 2019 года ожидается, что поставки смартфонов с экранами OLED достигнут 1,37 млрд единиц. Рынок панелей OLED в целом по итогам текущего года достигнет отметки 23,2 млрд долларов, а в 2022 году составит уже 62,8 млрд долларов.

Кроме того, аналитики считают, что гибкие панели OLED опередят обычные уже к концу следующего года. Это вовсе не означает, что сами смартфоны будут гибкими. Просто при производстве таких дисплеев используется гибкая пластиковая подложка вместо стеклянной.

Источник утверждает, что к концу второго квартала стоимость ЖК-панели Full HD диагональю 5,5 дюйма составляла в среднем 27 долларов, снизившись за год на 8 долларов. При этом стоимость аналогичной панели OLED составляет 34 доллара.