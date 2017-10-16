Смартфоны Samsung Galaxy A5 (2018) и Galaxy A7 (2018) получат сдвоенные фронтальные камеры и экраны разрешением 2160 х 1080 пикселей

Пару недель назад мы узнали, как будут выглядеть смартфоны Samsung Galaxy A5 и Galaxy A7 нового поколения. Основной особенностью этих устройств станут экраны Infinity Display.

Новая порция данных подтверждает дизайн новинок, заодно уточняя кое-какие детали.

На видео присутствуют компьютерные модели тех же смартфонов. Мы можем видеть не только дисплеи Infinity Display, но и отметить наличие портов USB-C и разъёмов для наушников.

Кроме того, похоже, что смартфоны оснащены сдвоенными фронтальными камерами, а динамики остались на боковых гранях. Немаловажным является и отсутствие выделенной кнопки для запуска Bixby, что для большинства окажется плюсом.

Источник утверждает, что функция Always On Display и защита от воды никуда не денутся. Что же касается параметров, говорится о SoC Exynos 7885 (на некоторых рынках вместо неё будет Snapdragon 660), 4 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флэш-памяти. Размеры Galaxy A5 (2018) составят 148,8 х 70,5 х 8,4 мм, а Galaxy A7 (2018) — 159,6 х 75,6 х 8,2 мм. У младшей модели будет дисплей диагональю 5,5 дюйма, а у старшей — 6 дюймов. Разрешение во всех случаях составит 2160 х 1080 пикселей. Что интересно, модели Galaxy A3 (2018) также приписывают экран Infinity Display с тем же разрешением, но её изображений пока нет.