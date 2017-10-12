Intel создала 17-кубитовую микросхему для квантовых вычислений

Компания Intel, которая последнее время старается диверсифицировать свой бизнес, объявила о том, что выпустила 17-кубитовую сверхпроводящую микросхему для квантовых вычислений.

Выпустила она её для компании QuTech, которая является партнёром Intel по исследованиям в этой области с 2015 года.

Intel не особо вдаётся в детали, но кое-что уточняет. В частности, процессорный гигант отмечает новую архитектуру, позволяющую повысить надёжность, тепловую производительность и снизить радиочастотные помехи между кубитами.

Intel также говорит о том, что в отличие от многих других, исследует сразу несколько типов кубитов. К примеру, данная микросхема создана на основе сверхпроводящих кубитов, но также ведутся исследования в области спин-кубитов.

Отметим, что Intel данную микросхему не называет процессором. Кроме того, она не будет использована для создания какого-то коммерческого квантового компьютера. Вместо этого партнёры используют полученное решение для дальнейших исследований в данной области.