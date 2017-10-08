Смартфон Honor 9i оснащен экраном с соотношением сторон 18:9 и четырьмя камерами

Ассортимент смартфонов, продвигаемых компанией Huawei под торговой маркой Honor, пополнился моделью 9i. Новинка дебютировала в Индии, однако не исключено ее появление и в других странах (возможно, под другим обозначением).

Honor 9i отвечает всем современным «стандартам» индустрии: аппарат получил экран с соотношением сторон 18:9 (разрешение дисплея составляет 2160 x 1080 пикселей при диагонали 5,9 дюйма) и четыре камеры – по две спереди и сзади.

Разрешение датчиков вспомогательных камер невелико – всего 2 Мп, разрешение главного датчика основной камеры – 16 Мп, фронтальной камеры – 13 Мп.

Смартфон построен на однокристальной платформе Kirin 659 с восьмиядерным CPU и двухъядерным GPU Mali T-830. Объем оперативной памяти равен 4 ГБ, объем встроенной флэш-памяти – 64 ГБ. Также в конфигурации смартфона два слота для карт SIM, дактилоскопический датчик, аккумуляторная батарея емкостью 3340 мА·ч и ОС Android 7.0 с интерфейсной надстройкой EMUI 5.1.

Габариты и масса Honor 9i – 156,2 х 75,2 х 7,5 мм и 164 грамма. В Индии новинка оценена в 18 000 рупий, что примерно ровняется 18 000 рублей.

Источник: Android Pure