Цыгане теперь торгуют поддельными биткойнами

Забавная для читателей и не очень для героев инцидента информация распространилась сегодня в рунете. Жительница Обнинска участница группы «Типичный Обнинск» в социальной сети «ВКонтакте» рассказала о том, как ее супруг стал жертвой мошенников.

«Интеллигентного вида цыгане» занимались промыслом возле Аксеновского универмага, однако если раньше эта категория мошенников предлагала приобрести недорого бижутерию, выдавая ее за изделия из настоящего золота, то в эпоху высоких технологий им пришлось осваивать новые сценарии.

Житель первого наукограда в России, как и многие продвинутые пользователи, слышал о биткойнах, а когда ему предложили приобрести две монеты по 500 рублей за штуку, он решил, что удача, наконец, улыбнулась ему. Сегодня 1 биткойн стоит около 250 тыс. руб.

Только придя домой и попытавшись продать монеты, он понял, что это подделка. Судя по фотографиям, мужчина приобрел сувенирные биткойны, которые в Китае продаются по цене от 10 центов за штуку.