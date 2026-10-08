StepX Neo — первый смартфон под управлением Step AOS — выйдет 13

Компания StepX Terminals представила первый смартфон с крупномасштабным встроенным ИИ. StepX Neo выйдет 13 октября в 19:00 и будет работать под управлением Step AOS — операционной системы, созданной с учетом возможностей интеллектуальных агентов.

Главная особенность StepX Neo — агент Amoo, который способен самостоятельно выполнять многоэтапные сценарии в разных приложениях. Одной фразы достаточно, чтобы смартфон синхронизировал документы, подготовил презентацию или организовал доставку документов по указанному адресу.

ИИ также умеет работать с изображениями: достаточно сфотографировать афишу концерта, после чего смартфон распознает данные и поможет купить билеты, построить маршрут или даже подготовить заявление на отпуск.

В отличие от обычных голосовых помощников, ограниченных поиском информации и запуском приложений, Amoo ориентирован именно на выполнение поставленной задачи от начала до конца.

Сам StepX Neo получил прозрачный двухцветный корпус, двойную основную камеру и дополнительный интерактивный экран.