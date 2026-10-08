Умный замок, который не оставит хозяина за дверью при разряженной батарее. Представлен Amazon Ring

Новинка получила встроенный аккумулятор и специальную кнопку аварийного питания, а открыть дверь можно четырьмя способами

Компания Ring, принадлежащая Amazon, представила новый умный дверной замок со встроенным аккумулятором и функцией аварийного электропитания.

Если основной аккумулятор разрядится, пользователь сможет вручную активировать резервное питание с помощью специальной кнопки и получить доступ в дом.

Умный замок, который не оставит хозяина за дверью при разряженной батарее. Представлен Amazon Ring
Источник изображения: ithome // Amazon Ring

Для разблокировки предусмотрены четыре варианта: сканирование отпечатка пальца, код на клавиатуре, приложение Ring и голосовые команды через Alexa. Владелец также может назначать отдельным пользователям различные права доступа. Для связи используется сеть Amazon Sidewalk, которую формируют находящиеся поблизости совместимые устройства Amazon.

Одновременно Ring представила пять новых устройств для видеонаблюдения. В линейку вошли четыре камеры с поддержкой записи в разрешении 4K и комнатная поворотная камера с разрешением 2K.

Новые устройства рассчитаны на совместную работу с существующей экосистемой Ring и Amazon.

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