Доля ускорителей Huawei за четыре года выросла с 3% до 50%

Дозапрещались: чипы Huawei заняли 50% рынка, а доля Nvidia упала с 95 до 8% в Китае ⁠ 7

Руководство Huawei недавно заявило, что чипы для искусственного интеллекта Huawei стали популярнее, чем аналогичные продукты Nvidia, на китайском рынке.

Согласно статистике различных организаций и данным, представленным на конференции Huawei Connect, чипы Huawei серии Ascend для искусственного интеллекта достигли 50% рынка в Китае, превзойдя 8% Nvidia. В 2022 году Nvidia занимала 95% рынка в Китае, а Ascend — всего 3%, что представляет собой полную смену рыночной ситуации всего за четыре года.

Источник изображения: mydrivers // Huawei

Основной причиной этого рыночного разворота являются экспортные ограничения США. С 2023 года экспортные лицензии на высокопроизводительные ускорители ИИ постоянно ужесточались, лишая китайских поставщиков облачных услуг и исследовательских институтов множества законных каналов для приобретения высокопроизводительной продукции Nvidia.

Однако рыночный спрос не исчез, и Ascend, благодаря многолетнему опыту, быстро заполнила этот пробел и стала предпочтительным выбором на рынке.