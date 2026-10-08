«Билайн» и Yadro решили вместе развивать частные сети 5G

Компании разработают комплексные решения для промышленности, включая управление спецтехникой, видеоаналитику и промышленный интернет вещей

«Билайн» и ГК Yadro подписали меморандум о намерениях по совместному развитию корпоративных решений на базе частных сетей LTE/5G.

Партнёры планируют создать технологическую дорожную карту, которая охватит оборудование радиодоступа, программно-аппаратные комплексы сетей 5G, системы управления и мониторинга, информационную безопасность и интеграцию с ИТ-инфраструктурой предприятий.

«Билайн» и Yadro решили вместе развивать частные сети 5G
Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

«Билайн» предоставит экспертизу в проектировании, строительстве и эксплуатации мобильных сетей, а также опыт работы с корпоративными клиентами. Yadro, в свою очередь, обеспечит проекты сетевым оборудованием, программными компонентами, средствами управления и инженерной экспертизой.

Основными заказчиками решений могут стать предприятия горнодобывающей, нефтегазовой, металлургической, химической и машиностроительной отраслей. Среди приоритетных сценариев — создание инфраструктуры для автономной и дистанционно управляемой спецтехники, что должно повысить безопасность производства. Кроме того, частные сети планируется использовать для диспетчеризации, видеоаналитики, удалённого контроля технологических процессов, промышленного интернета вещей и интеллектуального управления активами.

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