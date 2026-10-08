В России создали устройства, подавляющие рекордные 16 каналов помех РЭБ

Представлена линейка навигационных устройств, способных более эффективно действовать против РЭБ противника, одновременно подавлять 16 каналов помех. Об этом заявил генеральный директор научно-производственного центра "Ушкуйник" Алексей Чадаев.

Разработана целая линейка новейших помехозащищенных навигационных устройств. В ней есть устройства, которые способны гасить одновременно 16 каналов помех. Алексей Чадаев

По его словам, предыдущие версии могли максимально подавлять 12 каналов помех. Такие устройства используют на беспилотниках и на морских дронах. Кроме того, их можно использовать и в гражданском секторе, потому что РЭБ работает практически повсюду.

Алексей Чадаев отдельно отметил важность повышения количества каналов подавления не в ущерб стоимости.