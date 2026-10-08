Сделано в Москве: представлен российский чип для связи электронных устройств

В России создан полностью отечественный чип, который объединяет разные электронные приборы в единую сеть для передачи и обработки данных, о чем сообщил заместитель столичного градоначальника по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. Уже поданы документы для включения устройства в реестр российской промышленной продукции.

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе развивают микроэлектронику как одно из ключевых направлений технологического суверенитета страны. Сегодня в столичной ОЭЗ передовые компоненты создают более 40 компаний. Новая микросхема полностью производится в Москве по собственным технологиям и замещает сложные в поставках зарубежные аналоги. Максим Ликсутов

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Всего предприятие выпустило свыше 10 тысяч типов микросхем для разных отраслей, от телекоммуникаций до космоса. Только в этом году завод разработал 114 типов изделий, два из которых уже запущены в производство.

Разработкой занимается компания "Ангстрем". Чип устойчив к помехам, передает данные на большие расстояния и заменяет иностранные аналоги.

Устройство работает по мировому протоколу РС-485, который остается стандартом в промышленной автоматизации, энергетике и системах безопасности.