Nvidia может вложить $10 млрд в Anthropic перед крупнейшим IPO в истории

Nvidia ведёт переговоры об инвестиции до $10 млрд в Anthropic в качестве якорного инвестора её предстоящего IPO, сообщает Reuters. Anthropic рассчитывает привлечь до $100 млрд при оценке около $2 трлн, что сделало бы размещение крупнейшим в истории. Для сравнения, SpaceX в июне привлекла $75 млрд при оценке $1,77 трлн.

При этом Nvidia уже является поставщиком Anthropic и ранее отдельно обязалась предоставить компании до $10 млрд. Выручка Anthropic за квартал в августе превысила $11,5 млрд, что почти в 14 раз больше, чем годом ранее. Обе компании пока не комментировали информацию о возможной инвестиции.

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Параллельно Nvidia возвращается в число инвесторов французской Mistral: 8 сентября компания вошла в её раунд на €3 млрд при оценке свыше €21 млрд. Это крупнейший инвестиционный раунд в истории европейской технологической компании, но возможный чек Nvidia в Anthropic окажется более чем втрое больше. Обе компании также используют ускорители Nvidia: так, Mistral привлекла $830 млн банковского финансирования для закупки 13 800 чипов Nvidia для дата-центра во Франции.

IPO Anthropic ожидается в сентябре. Если заявленные параметры подтвердятся, то компания проведёт крупнейшее публичное размещение в истории, а Nvidia окажется одновременно крупным поставщиком её вычислительной инфраструктуры и потенциальным инвестором. Условия и окончательный размер инвестиций пока не раскрыты.