Galloper, но уже не Hyundai: в Испании перезапустили бренд Galloper — будут продавать китайские рамные внедорожники Nissan с моторами Mitsubishi
Но еще раньше такие внедорожники официально начали продавать в России
Испанский бренд Galloper возвращается на автомобильный рынок спустя десятилетия забвения: Galloper Iberica представила сразу две рамные модели — пикап Ayanet и внедорожник Gredos. Оба автомобиля построены на базе моделей Nissan, выпускаемых в Китае. Причем под капотом установлен лицензионный двигатель Mitsubishi. По сути, в Испании будут предлагать внедорожник, который уже несколько лет продается в России как Oting «Паладин».
Название Galloper хорошо знакомо в Европе: в 1990–2000-х годах под ним продавался Hyundai Galloper, созданный на основе Mitsubishi Pajero. Теперь испанская компания фактически возрождает бренд, объединив технологии Nissan и Mitsubishi.
Galloper Ayanet основан на Nissan Navara D23, а Gredos — на дорестайлинговом Nissan Terra. Внешность почти не изменилась, зато салон получил современную мультимедийную систему с крупным центральным дисплеем. Вместо ниссановского двигателя обе модели оснащаются 2,0-литровым бензиновым турбомотором Mitsubishi мощностью 218 л.с. и 360 Нм, работающим в паре с восьмиступенчатым автоматом ZF.
Обе новинки сохранили классическую внедорожную архитектуру: рамную конструкцию, полный привод BorgWarner, понижающую передачу и блокировку заднего дифференциала. В будущем Galloper обещает добавить версии с «мягким» гибридом и LPG для соответствия более строгим эконормам Euro 7.
Автомобили выпускаются в Китае по лицензии Zhengzhou Nissan, однако компания рассматривает возможность переноса сборки в Испанию. Продажи стартуют в октябре, цены заманчивые: Galloper Ayanet — всего 26 000 евро, внедорожник Gredos — от 39 000 евро (примерно на уровне Skoda Octavia).
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