Galloper, но уже не Hyundai: в Испании перезапустили бренд Galloper — будут продавать китайские рамные внедорожники Nissan с моторами Mitsubishi

Но еще раньше такие внедорожники официально начали продавать в России

Авто и транспортNissan

Испанский бренд Galloper возвращается на автомобильный рынок спустя десятилетия забвения: Galloper Iberica представила сразу две рамные модели — пикап Ayanet и внедорожник Gredos. Оба автомобиля построены на базе моделей Nissan, выпускаемых в Китае. Причем под капотом установлен лицензионный двигатель Mitsubishi. По сути, в Испании будут предлагать внедорожник, который уже несколько лет продается в России как Oting «Паладин».

Фото 1
Источник изображения: Galloper Iberica через Carscoops

Название Galloper хорошо знакомо в Европе: в 1990–2000-х годах под ним продавался Hyundai Galloper, созданный на основе Mitsubishi Pajero. Теперь испанская компания фактически возрождает бренд, объединив технологии Nissan и Mitsubishi.

Фото 1
Источник изображения: Galloper Iberica через Carscoops

Galloper Ayanet основан на Nissan Navara D23, а Gredos — на дорестайлинговом Nissan Terra. Внешность почти не изменилась, зато салон получил современную мультимедийную систему с крупным центральным дисплеем. Вместо ниссановского двигателя обе модели оснащаются 2,0-литровым бензиновым турбомотором Mitsubishi мощностью 218 л.с. и 360 Нм, работающим в паре с восьмиступенчатым автоматом ZF.

Фото 1
Источник изображения: Galloper Iberica через Carscoops

Обе новинки сохранили классическую внедорожную архитектуру: рамную конструкцию, полный привод BorgWarner, понижающую передачу и блокировку заднего дифференциала. В будущем Galloper обещает добавить версии с «мягким» гибридом и LPG для соответствия более строгим эконормам Euro 7.

Фото 1
Источник изображения: Galloper Iberica через Carscoops

Автомобили выпускаются в Китае по лицензии Zhengzhou Nissan, однако компания рассматривает возможность переноса сборки в Испанию. Продажи стартуют в октябре, цены заманчивые: Galloper Ayanet — всего 26 000 евро, внедорожник Gredos — от 39 000 евро (примерно на уровне Skoda Octavia).

 

Nvidia может вложить $10 млрд в Anthropic перед крупнейшим IPO в историиКамера Zeiss с датчиками Sony, 7500 мАч и загадочная MediaTek Dimensity 9600M. Характеристики Vivo X500 раскрыли за неделю до премьеры

Комментарии

правилами