Hyundai Motor крупно вложилась в проект термоядерной электростанции ARC, в инвесторах которой числится Билл Гейтс

Согласно расчетам, ARC сможет вырабатывать около 1,1 ГВт термоядерной мощности и до 400 МВт чистой электроэнергии для сети

Hyundai Motor Group инвестировала в американскую Commonwealth Fusion Systems (CFS), разрабатывающую коммерческие термоядерные электростанции. Компания вошла в недавний раунд финансирования объемом $1 млрд, среди инвесторов Commonwealth Fusion Systems также числится Билл Гейтс. Размер вложений Hyundai не раскрывается.

Помимо финансирования, Hyundai и CFS планируют совместную инженерную работу над будущей термоядерной станцией ARC. Корейская группа может предоставить опыт в промышленном производстве, проектировании и создании инфраструктуры, необходимой для масштабирования технологии.

В основе проекта CFS лежит компактный токамак с магнитами на высокотемпературных сверхпроводниках. Сначала компания намерена подтвердить технологию на демонстрационной установке SPARC, которая сейчас собирается в Массачусетсе, а затем построить коммерческую станцию ARC.

Согласно расчетам CFS, ARC сможет вырабатывать около 1,1 ГВт термоядерной мощности и до 400 МВт чистой электроэнергии для сети. Первую станцию планируют запустить в Вирджинии в начале 2030-х годов. При этом ключевой задачей остается практическое подтверждение работоспособности технологии: сначала на SPARC, а затем уже на коммерческой электростанции.