Складной электровелосипед Jolt eBike с запасом хода 80 км предлагается за $499

В данный момент на рынке представлено довольно много электрических велосипедов, но наиболее интересные модели стоят от 1000 долларов и выше. Создатели Jolt eBike хотят предложить все преимущества лучших элекровелосипедов по цене 499 долларов.

Важно отметить, что за такие деньги приобрести велосипед можно только на стадии коллективного финансирования через Indiegogo. После выхода цена устройства составит 1999 долларов.

Jolt eBike включает большую аккумуляторную батарею LG и 350-ваттный двигатель. Если вы не будете крутить педали, то велосипед сможет проехать до 50 км. В гибридном режиме, когда вы крутите педали, запас хода увеличивается до 80 км. Максимальная скорость составляет 32 км/ч.

Велосипед является складным, в рабочее состояние он приводится за 20 с. Jolt eBike оснащен ЖК-дисплеем, на котором отображается информация о скорости и запасе хода.

Разработчики планировали собрать 50 тыс. долларов, но сумма превысила отметку 160 тыс. долларов, хотя впереди еще три недели сборов.

Jolt eBike выпустят в апреле 2018.