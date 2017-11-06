Пользователи Apple Watch Series 3 столкнулись с проблемами, спрашивая часы о погоде

Над проблемой с калькулятором в iOS 11 не посмеялся только ленивый. Однако пользователи устройств Apple нашли новую забавную проблему.

На сей раз отличились умные часы Watch третьего поколения. Они попросту зависают или перезагружаются, если спросить про погоду.

Пользователи, которые захотят проверить этот баг сейчас, уже с ним не столкнутся. Предполагается, что он был связан с переходом на зимнее время. Правда, тут есть иная занятная особенность. Такая проблема проявлялась при сопряжении часов с новеньким iPhone X, а вот при работе с iPhone 7 Plus её не было.

Пользователь, который первым обнаружил данную проблему, отправил отчёт в Apple, но компания пока никак не прокомментировала ситуацию. Однако, если её не исправят, через полгода пользователи снова столкнутся с такой же проблемой.