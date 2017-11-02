ЗУ Apple AirPower Wireless Charging Mat будет стоить около $200

Представив iPhone X, компания Apple также анонсировала беспроводную зарядную станцию для своих мобильных устройств, которая поступит в продажу только в следующем году под названием AirPower.

Устройство уже появилось на сайте польского онлайнового магазина X-Kom, которое оценило AirPower в 999 злотых. Обычно аксессуары, оцененные в 999 злотых в Польше, стоят в США 199,95 доллара.

К этой информации стоит относиться осторожно, потому как X-Kom мог лишь указать предполагаемую цену, а в итоге Apple будет предлагать AirPower по другой цене.

Напомним, AirPower сможет одновременно заряжать совместимые смартфоны iPhonе, умные часы Apple Watch Series 3 и новую версию футляра для беспроводных наушников AirPods.