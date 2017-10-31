LG Display впервые отгрузила более 200 тыс. телевизионных панелей OLED за месяц

Компания LG Display сегодня сообщила о том, что она смогла впервые в истории отгрузить более 200 тыс. телевизионных панелей OLED за месяц.

Рост поставок телевизионных панелей OLED обеспечил высокий уровень спроса со стороны таких компаний, как LG Electronics и Sony. Компания LG Display ожидает, что новый рекорд по месячным поставкам будет установлен в ноябре этого года, когда ожидается отгрузка 210 тыс. телевизионных панелей OLED.

Суммарно же за весь год компания планирует реализовать 1,7 млн телевизионных панелей OLED, тогда как аналитики в среднем прогнозировали, что LG Display отгрузит 1,5 млн единиц данной продукции.

Недавно Samsung заявила, что технология OLED не подходит для телевизоров, сравив их с фруктовым соком, который прокисает со временем.