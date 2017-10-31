В США смартфон HTC U11 Life может выйти с фирменной оболочкой Sense

С параметрами смартфона HTC U11 Life мы уже знакомились. Тогда это были разного рода утечки, а теперь характеристики грядущего устройства «слил» в Сеть оператор T-Mobile. Сейчас оригинальная страница уже удалена, но сторонние ресурсы успели всё сохранить.

В целом последние утечки оказались верны. Смартфон получит дисплей Full HD диагональю 5,2 дюйма, SoC Snapdragon 630, 3 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ флэш-памяти (возможно, будет версия с 4 и 64 ГБ соответственно), две 16-мегапиксельные камеры и аккумулятор ёмкостью 2600 мА·ч.

Кроме того, можно отметить наличие модуля NFC, поддержку карт памяти, порт USB-C 2.0 и Bluetooth 5.0. Что интересно, T-Mobile указывает в качестве ОС Android 7.1.1 с оболочкой Sense, хотя ранее считалось, что новинка выйдет в рамках программы Android One. Собственно, возможно, так и будет, просто у T-Mobile будет обычная версия. Поддержка технологии Edge Sense также будет присутствовать.

Анонсировать новинку должны 2 ноября. Слухи утверждают, что смартфон будет стоить 400 долларов.