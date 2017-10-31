CDH и SenseTime рассчитывают направить на разработку искусственного интеллекта 450 млн долларов

По общению агентства Reuters, китайская инвестиционная компания CDH Investments и гонконгская компания SenseTime Group намерены привлечь инвестиции в размере около 450 млн долларов. Средства из этого фонда партнеры планируют выделять молодым компаниям, разрабатывающим искусственный интеллект (ИИ).

Указанный план является частью стратегии Китая, направленной на разработку технологий искусственного интеллекта, обретающих ключевое значение во многих областях.

Разработки, ранее интересовавшие сравнительно узкий круг специалистов, в последнее время пользуются повышенным вниманием в медицине, финансовом секторе, у создателей охранных систем и самоуправляемых транспортных средств.

Вышеупомянутая компания SenseTime имеет опыт разработки приложений ИИ, поэтому сможет выступать техническим экспертом при выборе перспективных объектов инвестиций. Когда планируется провести сбор средств и на кого из инвесторов рассчитывают партнеры — пока неизвестно.

Остается добавить, что компания SenseTime в июле уже привлекла инвестиции в размере 410 млн долларов, что стало одной из крупнейших сумм, собранных каким-либо из разработчиков ИИ. Основными инвесторами тогда выступили CDH и китайский фонд с государственным участием Sailing Capital. Стоимость SenseTime сейчас оценивается более чем 1,5 млрд долларов.