Представлены хранилища с сетевым подключением Synology DiskStation DS218play, DS218j и DS118

Компания Synology представила хранилища с сетевым подключением DiskStation DS218play, DS218j и DS118. Производитель позиционирует их как решения для использования дома в небольших офисах. Хранилища позволяют организовать потоковое вещание, совместное использование и резервное копирование данных. Каждое из них оснащено портом Gigabit Ethernet и двумя портами USB 3.0.

Основой модели DS218play служит четырехъядерный 64-разрядный процессор Realtek RTD1296, работающий на частоте 1,4 ГГц и располагающий блоком аппаратного шифрования. Объем оперативной памяти DDR4 равен 1 ГБ. По словам производителя, пропускная способность DS218play в режимах чтения и записи превышает 100 МБ/с. Производительности устройства достаточно для перекодирования в реальном времени одного канала 4K Ultra HD (H.265, 10-битное представление) или Full HD. Габариты хранилища с двумя отсеками для накопителей типоразмера 2,5 или 3.5 дюйма равны 165 x 100 x 225,5 мм.

В двухдисковой модели DS218j такого же размера используется двухъядерный 32-разрядный процессор Marvell Armada 385 88F6820, работающий на частоте 1,3 ГГц, также оснащенный блоком аппаратного шифрования. Объем оперативной памяти DDR3 равен 512 МБ. Скорость последовательного чтения достигает 113 МБ/с, последовательной записи — 112 МБ/с.

В конфигурацию однодисковой модели DS118 входит четырехъядерный 64-разрядный процессор Realtek RTD1296, работающий на частоте 1,4 ГГц, и 1 ГБ ОЗУ DDR4. Это хранилище тоже демонстрирует в режимах чтения и записи с аппаратным шифрованием скорости более 100 МБ/с, а производительности устройства достаточно для перекодирования в реальном времени одного канала 4K Ultra HD. Габариты DS118 равны 166 x 71 x 224 мм.