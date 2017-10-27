В зависимости от объема флэш-памяти цена составляет 170 или 225 долларов.

Объем оперативной памяти составляет 4 ГБ, флэш-памяти может быть 32 или 64 ГБ. Обе камеры оснащены 16-мегапиксельными датчиками изображения. Под основной камерой располагается дактилоскопический датчик. Смартфон оснащен модулями Wi-Fi, Bluetooth и GPS.

Корпус устройства выполнен из авиационного алюминиевого сплава, дисплей имеет диагональ 5,5 дюйма при разрешении 1920 х 1080 пикселей. В качестве однокристальной системы выступает Qualcomm Snapdragon 435.

Компания Philips представила смартфон начального уровня, который при цене 170 долларов получил довольно неплохие характеристики.

Все новости за сегодня

Xiaomi представила массажное кресло за $600: В режиме работы энергопотребление составляет 100 Вт, а уровень шума не превышает 55 дБ

Сегодня начинается прием предзаказов на iPhone X: iPhone X поступит в продажу 3 ноября

Xiaomi представит новую серию смартфонов 2 ноября: Синяя молния, вероятно, подразумевает поддержку технологии быстрой зарядки Quick Charge 3.0 или 4.0

Смартфон Samsung Galaxy A7 (2018) с 6 ГБ ОЗУ замечен в Geekbench: Выход смартфона ожидается в начале следующего года

Фронтальная камера смартфона Oppo R11s полагается на систему ИИ: Тем временем Oppo R11s уже появился на официальной сайте

Бюджетный смартфон Philips X596 получил 4 ГБ ОЗУ и аккумулятор емкостью 4000 мА•ч: В зависимости от объема флэш-памяти цена составляет 170 или 225 долларов

Gigabyte решила выпустить только одну модель видеокарты GeForce GTX 1070 Ti: Карта Gigabyte GeForce GTX 1070 Ti Gaming 8G оснащена хорошим кулером

Nissan показала прототип полностью беспилотного автомобиля и вывела его на дороги Токио: Nissan испытала полностью беспилотную машину

Старшая из моделей Asus GeForce GTX 1070 Ti уже доступна для предзаказа по цене 510 долларов: Asus представила три модели GTX 1070 Ti