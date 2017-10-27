Бюджетный смартфон Philips X596 получил 4 ГБ ОЗУ и аккумулятор емкостью 4000 мА•ч

Компания Philips представила смартфон начального уровня, который при цене 170 долларов получил довольно неплохие характеристики.
Корпус устройства выполнен из авиационного алюминиевого сплава, дисплей имеет диагональ 5,5 дюйма при разрешении 1920 х 1080 пикселей. В качестве однокристальной системы выступает Qualcomm Snapdragon 435.
Объем оперативной памяти составляет 4 ГБ, флэш-памяти может быть 32 или 64 ГБ. Обе камеры оснащены 16-мегапиксельными датчиками изображения. Под основной камерой располагается дактилоскопический датчик. Смартфон оснащен модулями Wi-Fi, Bluetooth и GPS.
Аккумулятор имеет емкость 4000 мА•ч, смартфон поддерживает 18-ваттную быструю зарядку. Philips X596 работает под управлением Android 7.1 Nougat.
В зависимости от объема флэш-памяти цена составляет 170 или 225 долларов.