Выпуск Microsoft Kinect прекращен

Компания Microsoft сообщила о прекращении выпуска контроллера Kinect.

За все время с момента начала продаж в 2010 году было продано около 35 млн этих устройств для пространственного ввода, изначально спроектированных для использования с консолью Microsoft Xbox 360.

Неудачная попытка расширить круг пользователей Kinect с консолью Xbox One, закончилась тем, что производитель исключил контроллер из обязательного комплекта поставки, сократив рынок программ с поддержкой Kinect и уменьшив привлекательность устройства в глазах производителей ПО. Тем не менее, вокруг Kinect за эти годы сформировалось сообщество пользователей и разработчиков. Кстати, что касается пользователей, Microsoft обещает продолжить предоставлять им техническую поддержку.

Между тем, идеи, опробованные в Kinect, продолжают жить в других изделиях.

Так, компания Microsoft использует их в гарнитуре дополненной реальности HoloLens и камерах Windows Hello.

Можно встретить аналог Kinect и в смартфоне Apple iPhone X. Как известно, четыре года назад компания Apple купила компанию PrimeSense, разработавшую технологию пространственного ввода, послужившую основой Kinect. Разработки PrimeSense нашли применение камере TrueDepth, с помощью которой в Apple iPhone X реализована функция распознавания Face ID.