Чистый доход SK Hynix за последний год вырос на 763%

Компания SK Hynix отчиталась о результатах своей деятельности во втором квартале текущего финансового года, который завершился для нее 30 сентября 2017.

Суммарный доход за квартал составил 5,93 млрд долларов, что на 6% больше, чем было кварталом ранее, и на целых 70% больше чем за аналогичный период в прошлом году.

Операционная прибыль SK Hynix составила 2,7 млрд долларов, это на 24% больше, чем было в прошлом квартале. Если же сравнивать с аналогичным кварталом годом ранее, то рост показателей составил 574%.

Чистый доход SK Hynix за последний год вырос на еще более впечатляющие 763% до уровня 2,2 млрд долларов. По сравнению с предыдущим кварталом чистый доход вырос на 30%.

За последний квартал поставки оперативной памяти DRAM увеличились на 3%, а средняя цена выросла на 11% благодаря высокому спросу со стороны производителей серверов. Что касается флэш-памяти NAND, то поставки снизились на 6%, но средняя цена увеличилась на 8%.