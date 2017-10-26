Lynky — первая умная АС с сенсорным экраном и Google Assistant

Несколько дней назад прошел слух о том, что компания Google работает над умной акустической системой под кодовым названием Quartz, которая будет оснащена сенсорным дисплеем.

Однако первой АС с сенсорным экраном и Google Assistant может стать Lynky, средства на выпуск которой в данный момент собираются на площадке коллективного финансирования Inidegogo.

Первые покупатели могут приобрести ее за 99 долларов, но после выхода устройства цена составит 149 долларов.

Lynky оснащена сенсорным дисплеем диагональю 5 дюймов разрешением 1280 х 720 пикселей, колонку можно установить на столе или же закрепить на стене. Благодаря Google Assistant при помощи Lynky вы сможете управлять всеми умными устройствами, а также узнавать погоду, следить за новостями и результатами спортивных событий, заказывать билеты, искать информацию в Cети и так далее.