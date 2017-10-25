Умный светильник Xiaomi Bedside Lamp предлагается за 38 долларов

В 2015 году компания Xiaomi выпустила умный светильник Yeelight Yeelight Bedside Lamp, при тестировании которого многие обозреватели отмечали нехватку возможности управления устройством по Wi-Fi.

Теперь же Xiaomi выпустила обновленную модель Xiaomi Bedside Lamp, устранив данный недостаток. Устройство оснащено модулями Bluetooth 4.2 LE и Wi-Fi (2,4 ГГц).

Внешне новинка выглядит практически так же, как и оригинальная модель. Она стала немного тяжелее (284 против 280 г), нижняя часть окрашена в золотой цвет.

Принцип работы не изменился, вы можете включать лампу и выбирать режимы работы прикасаясь к соответствующим сенсорным точкам на корпусе или же пользоваться для этого мобильным приложением. Управлять светильником можно не только через смартфон, но и при помощи браслетов Mi Band, а также голосом через колонку Xiaomi Mi AI Speaker. Цветовую температуру можно регулировать в диапазоне от 1700К до 6500К, а также выбирать из 16 млн доступных цветовых вариантов.

Цена новинки составляет 38 долларов.