Для Apple решение о пересмотре стало негативной новостью, поскольку компания рассчитывала на утверждение решения о выплате. Пока представитель Apple не стал давать комментарии.

Это решение принято через десять месяцев после того, как в декабре прошлого года Верховный суд США принял сторону Samsung в патентном споре с Apple и отменил ранее оглашенный вердикт апелляционного суда, согласно которому Samsung предстояло выплатить Apple 399 млн долларов за копирование ключевых элементов дизайна смартфонов iPhone.

Окружной судья Сан-Хосе Люси Ко (Lucy Koh) предписала провести новое разбирательство, чтобы определить, сколько компания Samsung Electronics должна заплатить компании Apple за копирование внешнего вида смартфона iPhone.

Для определения суммы, которую Samsung предстоит выплатить Apple за копирование iPhone, назначено новое разбирательство

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