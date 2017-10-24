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Парящая АС LG PJ9 поступила в продажу по цене 326 долларов

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Теги: LG

Источник: LG

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В конец прошлого года мы писали о необычной акустической системе LG PJ9, которая состоится из базовой станции со встроенным сабвуфером и парящей над дней колонкой с несколькими громкоговорителями, создающими эффект объемного звучания.

Устройство было показано на выставке потребительской электроники CES 2017, но только сейчас оно поступило в продажу по цене около 326 долларов.

В LG PJ9 использован принцип магнитной левитации, после окончания заряда парящая в воздухе часть опускается на базовую станцию, подключенную проводом к электросети. Процесс беспроводной зарядки занимает 4 часов, а работать акустическая система может до 10 часов. Емкость аккумулятора составляет 1500 мА•ч. Воспроизведение музыки осуществляется по Bluetooth.

Парящая АС LG PJ9 поступила в продажу по цене 326 долларов

Корпус LG PJ9 выполнен в соответствии с требованиями степени защиты IPX7, то есть он выдерживает погружение на воду на глубину до 1 м в течение получаса, хотя представить сценарий для такого использования колонки очень сложно. Но зато устройство без проблем можно использовать на улице под дождем.

24 октября 2017 Г.

09:53

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