Парящая АС LG PJ9 поступила в продажу по цене 326 долларов

В конец прошлого года мы писали о необычной акустической системе LG PJ9, которая состоится из базовой станции со встроенным сабвуфером и парящей над дней колонкой с несколькими громкоговорителями, создающими эффект объемного звучания.

Устройство было показано на выставке потребительской электроники CES 2017, но только сейчас оно поступило в продажу по цене около 326 долларов.

В LG PJ9 использован принцип магнитной левитации, после окончания заряда парящая в воздухе часть опускается на базовую станцию, подключенную проводом к электросети. Процесс беспроводной зарядки занимает 4 часов, а работать акустическая система может до 10 часов. Емкость аккумулятора составляет 1500 мА•ч. Воспроизведение музыки осуществляется по Bluetooth.

Корпус LG PJ9 выполнен в соответствии с требованиями степени защиты IPX7, то есть он выдерживает погружение на воду на глубину до 1 м в течение получаса, хотя представить сценарий для такого использования колонки очень сложно. Но зато устройство без проблем можно использовать на улице под дождем.