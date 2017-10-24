Delphi Automotive приобретает компанию nuTonomy за 450 млн долларов

Компания nuTonomy может быть неизвестна широкому кругу автомобилистов, но мы писали о ней уже несколько раз. К примеру, летом прошлого года на дороги Сингапура вышли первые в мире беспилотные автомобили сервиса такси. Это были автомобили Renault Zoe и Mitsubishi i-MiEV, оснащённые соответствующими системами компании nuTonomy.

Также можно вспомнить, что Peugeot выбрала для своих первых тестовых беспилотных автомобилей технологии именно этой компании.

И вчера стало известно, что nuTonomy переходит под крыло Delphi Automotive — крупнейшего в мире производителя автокомплектующих с годовым оборотом около 20 млрд долларов.

Общая стоимость сделки составляет 450 млн долларов. Это немало, учитывая, что nuTonomy была основана всего четыре года назад. В рамках сделки более сотни сотрудников nuTonomy перейдут непосредственно в подразделение Delphi Automotive, занимающееся системами беспилотного вождения. В пресс-релизе сказано, что, объединив усилия с nuTonomy, Delphi к концу года будет иметь в своём распоряжении 60 беспилотных авто на трёх континентах для проведения испытаний.