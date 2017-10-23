Аналитики отмечают, что рост рынка цифровой рекламы не остановят даже программы-блокировщики, хотя их влияние будет заметным. В 2022 году они будут отсеивать 19% онлайновой рекламы. В то же время, благодаря технологиям искусственного интеллекта, реклама будет становиться более целенаправленной и ненавязчивой. К 2022 году эти технологии будут использоваться примерно в 75% доставляемой рекламы.

Аналитики Juniper Research полагают, что рынок цифровой рекламы в ближайшие пять лет будет расти на 18% в год. В этом году объем указанного рынка прогнозируется равным 184 млрд долларов. Если оценка темпов роста окажется правильной, в 2022 году цифровой рекламы будет продано на 420 млрд долларов. Эта сумма включает рекламу, доставляемую посредством носимых, мобильных и настольных систем, а также рекламных дисплеев вне жилых помещений.

По прогнозу Juniper Research, за пять лет рынок цифровой рекламы вырастет со 148 до 420 млрд долларов

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