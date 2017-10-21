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Опубликованы модельные номера смартфонов Samsung Galaxy S9 и S9+, которые получат 6 ГБ ОЗУ и сдвоенные камеры

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Теги: Samsung

Источник: Gizchina

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Часто публикующий достоверную информацию источник Бенджамин Гескин (Benjamin Geskin) опубликовал новую информацию о следующих флагманских смартфонах компании Samsung.

Согласно сведениям, которые он получил, в начале следующего года на рынке, как обычно, появятся две модели: Galaxy S9 и Galaxy S9+.

Galaxy S9 будет существовать в нескольких версиях: SM-G960F (версия с одной SIM-картой, без привязки к оператору), SM-G960FD (версия с двумя SIM-картами, без привязки к оператору), SM-G960U (версия без привязки к оператору для американского рынка), SM-G960V (версия для Verizon). Аналогичным образом будет обстоять дело и для Galaxy S9+: SM-G965F, SM-G965FD, SM-G965U и SM-G965V.

Опубликованы модельные номера смартфонов Samsung Galaxy S9 и S9+, которые получат 6 ГБ ОЗУ и сдвоенные камеры

Galaxy S9 и Galaxy S9+ представят на MWC 2018, смартфоны будут оснащаться однокристальными системами Qualcomm Snapdragon 845 и Samsung Exynos 9, 6 ГБ оперативной памяти и слотами для карт памяти.

Что касается камеры, то она перекочует в новинки из Galaxy Note8. Датчики изображения, вероятно, останутся теми же, но производитель добавит некоторые программные нововведения.

21 октября 2017 Г.

10:22

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