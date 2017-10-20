Продажи мыши Spire Archer 12 начнутся в ноябре по цене $55.

В мыши установлен оптический датчик, разрешение которого можно выбирать равным 800, 1600 или 2400 точек на дюйм прямо во время работы с помощью специальной кнопки. Дальность подключения составляет 10 м. Питание обеспечивает встроенный литий-полимерный аккумулятор, для зарядки которого есть порт USB.

По словам производителя, форма Spire Archer 12 помогает уменьшить статичную нагрузку на кисть, неизбежную при многочасовой работе с обычной мышью, которую трудно держать расслабленной кистью. Как утверждается, на корпусе Spire Archer 12 пальцы пользователя занимают расслабленное, естественное положение.

Компания Spire представила эргономичную мышь Archer 12, показанную на иллюстрации. Описание новинки производитель начинает с упоминания о «вертикальной» форме устройства и использовании беспроводного интерфейса.

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Мышь Spire Archer 12 имеет эргономичную «вертикальную» форму: Продажи мыши Spire Archer 12 начнутся в ноябре по цене $55

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