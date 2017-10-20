Внешний накопитель Pholio — оффлайновая альтернатива Google Photos
На сайте KickStarter начат сбор средств на выпуск внешнего накопителя Pholio. Создатели этого устройства адресуют его тем, кто не горит желанием доверять хранение своих снимков облачным сервисам, но хотел бы видеть подобную Google Photos функциональность в локальном хранилище.
Будучи подключен к ПК, планшету или смартфону, Pholio автоматически ищет в их памяти изображения и видеозаписи, создавая резервную копию в исходных размерах или в виде «оптимизированных» (уменьшенных) вариантов исходных файлов. Во втором случае одновременно сохраняется ссылка на оригинал.
Найденные изображения автоматически каталогизируются с использованием алгоритмов искусственного интеллекта. Начальная база включает 20 000 дескрипторов, которыми файлы помечаются для быстрого поиска, группировки и сортировки. С помощью обучения можно добавлять новые ключевые слова. Функция распознавания лиц позволяет находить снимки с определенным человеком на них и формировать из них альбомы. Более того, встроенное ПО Pholio может выбирать подходящие стоп-кадры из видеозаписей. В перспективе разработчики намерены расширить функции резервного копирования и добавить шифрование.
Оснащение устройства размерами 195 х 235 х 60 мм включает порты USB и Ethernet, а также слот SD и интерфейс Wi-Fi.
Накопитель предложен в двух вариантах — объемом 500 ГБ и 2 ТБ. Первый можно зарезервировать примерно за $260. Если проект удастся профинансировать, его авторы обещают начать отгрузку готовых накопителей в январе будущего года.
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20 октября 2017 Г.
15:09
Accent
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