Портативные акустические системы Ultimate Ears Blast и Megablast не боятся воды и поддерживают Amazon Alexa

Компания Logitech под своим брендом Ultimate Ears выпустила пару новых портативных акустических систем. Модели называются Blast и Megablast (это не шутка).

Они схожи между собой внешне, а в целом похожи на модели Boom и Megaboom. Это портативные АС с поддержкой голосового помощника Alexa и «360-градусным звучанием».

В данных устройствах Alexa может выступать не только информационным помощником, но и способна управлять воспроизведением музыки с Amazon Music, iHeartRadio и TuneIn. Позже планируется добавить поддержку Pandora и Deezer.

Megablast компания называет своей самой громкой портативной АС. Максимальная громкость может достигать 93 дБ (90 дБ у Blast), что на 40% больше, чем у Megaboom. Для этой АС автономность заявлена на уровне 16 часов, а у модели Blast — 12 часов. У младшей модели внутри расположились два 35-миллиметровых излучателя и два пассивных размерами 81 х 39 мм. У старшей имеется уже пара 55-миллиметровых излучателя, пара 25-миллиметровых твиттеров и два пассивных излучателя размерами 85 х 50 мм.

Немаловажной особенностью новинок является и защита от воды (IP67). Стоимость новинок составляет 230 и 300 долларов для Blast и Megablast соответственно. Габариты в той же последовательности равны 188 х 68 мм и 237 х 88 мм.

Отдельно за 40 долларов производитель предлагает зарядную станцию Power Up.