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Samsung Bixby 2.0 — всё тот же голосовой помощник, но теперь нацеленный на более широкий спектр устройств

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Теги: Samsung

Источник: Samsung

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Вчера на мероприятии Samsung Developer Conference 2017 корейский гигант представил платформу Bixby 2.0. Это всё тот же голосовой помощник Bixby, но теперь нацеленный на совершенно разные сегменты рынка.

Samsung, как и Amazon с Google, хочет, чтобы её голосовой ассистент использовался в самых различных устройствах. Компания говорит о смартфонах, планшетах, телевизорах, холодильниках, акустических системах и о прочих привычных нам продуктах. К примеру, телевизоры с поддержкой Bixby появятся уже в следующем году.

Samsung представила платформу Bixby 2.0

Сама Samsung называет Bixby 2.0 переосмыслением платформы. По факту же, вероятнее всего, лёгкий ребрендинг понадобился из-за того, что Bixby крайне неудачно стартовал.

Конечно, для реализации задуманного Bixby должен быть доступен сторонним разработчикам, что и обещает реализовать Samsung. Это произойдёт не сразу. Компания говорит, что на начальном этапе увеличит количество участников бета-тестирования, а лишь затем сделает Bixby SDK доступным всем.

19 октября 2017 Г.

11:29

Ctrl
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