Samsung Bixby 2.0 — всё тот же голосовой помощник, но теперь нацеленный на более широкий спектр устройств

Вчера на мероприятии Samsung Developer Conference 2017 корейский гигант представил платформу Bixby 2.0. Это всё тот же голосовой помощник Bixby, но теперь нацеленный на совершенно разные сегменты рынка.

Samsung, как и Amazon с Google, хочет, чтобы её голосовой ассистент использовался в самых различных устройствах. Компания говорит о смартфонах, планшетах, телевизорах, холодильниках, акустических системах и о прочих привычных нам продуктах. К примеру, телевизоры с поддержкой Bixby появятся уже в следующем году.

Сама Samsung называет Bixby 2.0 переосмыслением платформы. По факту же, вероятнее всего, лёгкий ребрендинг понадобился из-за того, что Bixby крайне неудачно стартовал.

Конечно, для реализации задуманного Bixby должен быть доступен сторонним разработчикам, что и обещает реализовать Samsung. Это произойдёт не сразу. Компания говорит, что на начальном этапе увеличит количество участников бета-тестирования, а лишь затем сделает Bixby SDK доступным всем.