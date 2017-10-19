Samsung прекращает выпуск небольших телевизоров диагональю 20-30 дюймов

Как стало известно, компания Samsung Electronics планирует прекратить выпуск небольших телевизоров, сфокусировавшись исключительно на премиальном сегменте рынка.

«Компания Samsung постепенно прекратит выпуск телевизоров диагональю около 20-30 дюймов разрешением HD и full HD», — процитировало официального представителя Samsung южнокорейское издание JoongAng Ilbo.

В обозримом будущем Samsung лишь уменьшит объем данной продукции, но не прекратит ее выпуск полностью. Однако постепенно акцент будет смещаться в сторону больших моделей диагональю 60 и более дюймов разрешением 4К.

Доля Samsung в премиальном сегменте телевизоров стоимостью от 2500 долларов снижается последние пару лет. За прошлый год она уменьшилась с 54,7 до 23,4%, а во втором квартале этого года упала до 17% (данные исследовательской компании IHS Markit).

При этом LG усилила свои позиции за год с 21,3 до 40,8%, но во втором квартале доля LG снизилась до 33,5%. Хотя это все равно вдвое больше, чем у Samsung.

Samsung должна начать продажи телевизоров разрешением 4К, в которых будут использоваться дисплеи LG, в начале следующего года.