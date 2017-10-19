В Китае Huawei Mate 10 выйдет уже завтра, пользователям предложат еще две версии

На этой неделе был представлен флагманский смартфон Huawei Mate 10, который получил однокристальную систему Kirin 970, поддержку технологии быстрой зарядки Huawei SuperCharge, функцию Smart Screen, а также 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти.
В Китае различные онлайновые магазины уже начали принимать предварительные заказы на Huawei Mate 10, после чего стало известно о существовании еще двух версий смартфона.
Первая оснащена 4 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти, а вторая получила такой же набор памяти, что и Huawei Mate 10 Pro, то есть 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти.
Раз Huawei ничего не сказала о данных версиях устройствах в ходе европейской презентации, то при желании приобрести их вам придется обращаться к услугам китайских онлайновых магазинов.
Huawei Mate 10 Pro и Huawei Mate 10 Porsche Design поступят в пролажу в середине ноября.