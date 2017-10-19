Национальная ассоциация телерадиовещателей просит Apple добавить приемник FM в новые iPhone

В сентябре Федеральная комиссии по связи (FCC) США обратилась к Apple с требованием активировать приемник FM в смартфонах iPhone последнего поколения.

На что Apple ответила, что модели iPhone 7 и iPhone 8 не имеют микросхем FM и соответствующих антенн, поэтому активировать соответствующую функциональность в смартфонах невозможно.

Данная тема вспыла после череды ураганов, которые затронули несколько американских штатов. Когда мобильная связь перестает работать, люди хотят иметь возможность связываться друг с другом и со спасательными службами по каналам FM.

Теперь же с аналогичным заявлением выступила Национальная ассоциация телерадиовещателей (National Association of Broadcasters), которая поставила под сомнение предыдущее заявление Apple. Ассоциация считает, что Apple намерено отключает функциональность FM в своих смартфонах, оставляя в них только рабочие модули Wi-Fi и Bluetooth. Разборка iPhone 8 показала, что он оснащен микросхемой BCM43570, которая, как указано на сайте производителя Broadcom, содержит ядро для работы FM-радио. Но Apple не подключает это ядро к антенне смартфона, поэтому оно не может работать. Хотя в iPod Nano все прекрасно работало еще много лет назад.

Национальная ассоциация телерадиовещателей отметила, что не собирается конфликтовать с Apple, но просит добавить приемник FM в новые iPhone, так как это его отсутствие является серьезной проблемой.