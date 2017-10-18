Габариты всех блоков идентичны: 140 х 150 х 86 мм. Стоимость составляет 60, 70, 80 и 90 евро в порядке старшинства моделей.

У новинок нет разделения на виртуальные 12-вольтовые линии. В порядке возрастания мощности блоков максимальный ток по линии +12 В составляет 37,5 А, 45,8 А, 54,1 А и 54,1 А. Также имеются отличия в наборе кабелей. У двух младших моделей имеется шесть разъёмов SATA, пара четырёхконтактных разъёмов питания и пара восьмиконтатных для видеокарт. У двух старших блоков разъёмов SATA уже девять, а разъёмов питания три (четырёхконтактных) и четыре (восьмиконтактных).

Они называются MasterWatt 450, MasterWatt 550, MasterWatt 650 и MasterWatt 750. В названии, как можно догадаться, указывается мощность конкретного блока. Все новинки получили сертификат 80 Plus Bronze, оснащаются 120-миллиметровыми вентиляторами Silencio FP, способными останавливаться при низкой нагрузке на БП, поддерживают Active PFC и могут предложить пользователям модульное подключение кабелей (кроме основного).

Новые блоки питания Cooler Master MasterWatt характеризуются мощностью от 450 до 750 Вт

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