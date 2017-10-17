Lenovo обновит смартфоны семейства K8 до Android Oreo лишь летом следующего года

Для бюджетных смартфонов обновление до следующей версии ОС Android — ситуация далеко не самая распространённая. А если это и происходит, то зачастую весьма не скоро.

Вот и Lenovo пообещала обновить до Android 8.0 представленные в августе и сентябре модели семейства K8, что само по себе уже хорошо. Но вот произойдёт это только в июле 2018 года, то есть спустя почти год после анонса.

Напомним, семейство K8 включает модели K8, K8 Note и K8 Plus, которые работают под управлением «голой» ОС Android. К сожалению, в отличие от аппаратов Moto, это не означает появления обновлений в короткие сроки.

Что же касается обновления до Android 8.0 в целом, то пока Lenovo не планирует выпускать данную ОС для каких-либо иных моделей.