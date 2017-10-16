Опубликовано рекламное изображение смартфона Xiaomi Redmi 5A, который держит заряд до 8 дней

В Weibo опубликовали рекламное изображение нового смартфона Xiaomi Redmi 5A, который уже упоминался в нашей новостной ленте буквально на днях.

Напомним, инсайдер Роланд Куанд (Roland Quandt) сообщил, что Xiaomi Redmi 5A будет оснащен 16 ГБ флэш-памяти и будет доступен на рынке в цветах rose/gold, gold, black и grey.

Изображение демонстрирует, что в плане дизайна Xiaomi Redmi 5A будет несильно отличаться от предшественника, только корпус, наконец, должен стать металлическим. Задняя панель будет изогнутой, в верхней и нижней частях видны пластиковые полоски антенн. Основная одинарная камера оснащена одним светодиодом вспышки. В нижней части задней панели видна решетка громкоговорителя.

Рекламный постер сопровождается кое-какой информацией: смартфон весит 137 г (масса Redmi 4A составляет 131,5 г), он оснащен однокристальной системой семейства Qualcomm Snapdragon и оболочкой MIUI 9. В режиме ожидания Xiaomi Redmi 5A держит заряд до 8 дней.

Согласно данным, ранее появившимся в TENAA, Xiaomi Redmi 5A получил пятидюймовый дисплей, Snapdragon 425, 2 или 3 ГБ ОЗУ и 16 или 32 ГБ флэш-памяти, а также аккумулятор емкостью 3000 мА•ч.