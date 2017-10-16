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Смартфон Xiaomi Redmi 5A стоит 77 евро

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Теги: Xiaomi

Источник: Xiaomi

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Каталог компании Xiaomi пополнил смартфон Redmi 5A, про рекламное изображение которого говорилось в одной из утренних новостей.

Смартфон Xiaomi Redmi 5A предложен в розовом, золотистом и темно-серебристом цветах

Цена 77 евро относит устройство к наиболее доступным смартфонам с ОС Android.

За указанную сумму покупатель получает аппарат на SoC Snapdragon 425, оснащенный 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ флэш-памяти. Возможно расширение флэш-памяти установкой в карты microSD комбинированный слот, который в противном случае можно использовать для второй карты SIM. Пятидюймовый экран устройства имеет разрешение 1280 х 720 пикселей. Смартфон оснащен камерами разрешением 13 и 5 Мп. Емкость аккумулятора равна 3000 мА∙ч. Масса устройства — 137 г.

Новинка предложена в розовом, золотистом и темно-серебристом цветах. Она поставляется с фирменной пользовательской оболочкой MIUI 9.

16 октября 2017 Г.

15:43

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