Большой монитор для геймеров MSI Optix AG32C поддерживает кадровую частоту 165 Гц

Компания MSI пополнила линейку игровых мониторов Optix флагманской моделью AG32C. Новинка стала самым большим решением в серии — диагональ изогнутого экрана равняется 31,5 дюйма.
Как отмечают создатели, радиус кривизны экрана монитора, равный 1,8 м, является самым подходящим для человеческого глаза. А вот насколько хорошо соотносится разрешение Full HD с площадью экрана — большой вопрос.
В MSI Optix AG32C используется ЖК-панель типа VA, заявленные значения яркости, контрастности и реакции пикселя составляют, соответственно, 250 кд/кв.м, 3000:1 и 4 мс (GtG). Также заявлен охват 110% цветового пространства sRGB и 85% — NTSC. Устройство поддерживает технологию AMD Freesync и довольно большую кадровую частоту — 165 Гц.
Набор интерфейсных разъемов MSI Optix AG32C представлен тремя портами: DVI, HDMI 2.0 и DisplayPort 1.2.
Цена MSI Optix AG32C официально пока не объявлена, но, например, в Великобритании новинка на условиях предварительного заказа оценена в $560.
Источники: MSI, OverclockersUK