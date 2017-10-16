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Опубликованы первые фотографии, сделанные на камеру Huawei Mate 10

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Теги: Huawei

Источник: Weibo

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Мы знаем, что смартфон Huawei Mate 10 будет оснащен сдвоенной камерой, созданной при участии специалистов Leica. Это сдвоенная камера Huawei и Leica третьего поколения, которая включает датчики изображения разрешением 23 и 20 Мп.

Вице-президент подразделения мобильных устройств Huawei Брюс Ли (Bruce Lee) опубликовал на своей страничке в социальной сети Weibo несколько фотографий, сделанных на камеру Huawei Mate 10.

Опубликованы первые фотографии, сделанные на камеру Huawei Mate 10

Как обычно, детально оценить фотографии из-за их невысокого разрешения очень сложно. Для того, чтобы понять, насколько хорошей получилась камера, нужно дождаться хотя бы вердикта DxOMark.

Опубликованы первые фотографии, сделанные на камеру Huawei Mate 10

Брюс Ли опубликовал большое количество снимков, которые вы найдете по ссылке в источнике.

Опубликованы первые фотографии, сделанные на камеру Huawei Mate 10

Анонс Huawei Mate 10 ожидается уже сегодня.

16 октября 2017 Г.

11:45

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