Опубликованы первые фотографии, сделанные на камеру Huawei Mate 10

Мы знаем, что смартфон Huawei Mate 10 будет оснащен сдвоенной камерой, созданной при участии специалистов Leica. Это сдвоенная камера Huawei и Leica третьего поколения, которая включает датчики изображения разрешением 23 и 20 Мп.

Вице-президент подразделения мобильных устройств Huawei Брюс Ли (Bruce Lee) опубликовал на своей страничке в социальной сети Weibo несколько фотографий, сделанных на камеру Huawei Mate 10.

Как обычно, детально оценить фотографии из-за их невысокого разрешения очень сложно. Для того, чтобы понять, насколько хорошей получилась камера, нужно дождаться хотя бы вердикта DxOMark.

Брюс Ли опубликовал большое количество снимков, которые вы найдете по ссылке в источнике.

Анонс Huawei Mate 10 ожидается уже сегодня.