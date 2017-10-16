Huawei Mate 10 подключается к дисплею без док-станции

Только что на презентации смартфона Huawei Mate 10 в Мюнхене китайский производитель рассказал о функциональности, которая может действительно понравиться многим.

Речь идет о работе смартфона в десктопном режиме, когда к нему подключаются внешний дисплей, а также клавиатура и мышь. В этом плане Huawei не стала пионером, достаточно вспомнить HP Elite x3 и Samsung Galaxy S8, однако компания приятно удивила реализацией работы технологий.

Семейство смартфонов Huawei Mate 10 не требует никакой док-станции для работы в данном режиме. Вам нужен всего один кабель с разъемами USB-C и DisplayPort, а также клавиатура и мышь, которые подключаются по Bluetooth.

Самое интересное — в этом режиме экран смартфона становится большим тачпадом, при помощи которого можно управлять курсором.

Все характеристики смартфона будут опубликованы в отдельной заметке.